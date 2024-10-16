Їхати неможна навіть на зелений. Водіям нагадали одну важливу заборону

Перехрестя є одними з найнебезпечніших місць на дорогах, де часто трапляються аварії через порушення правил проїзду. Для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху важливо дотримуватися низки основних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Зокрема, водіям забороняється виїжджати на перехрестя, навіть на зелене світло, якщо попереду утворився затор, що може спричинити зупинку посеред перехрестя та створити перешкоду для інших транспортних засобів та пішоходів.

Водії також повинні завжди надавати перевагу пішоходам та велосипедистам, які перетинають дорогу під час повороту.

Також необхідно дотримуватися правил пріоритету при русі на регульованих і нерегульованих перехрестях.

Водії мають пам'ятати, що у разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, вони зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.

Особливу увагу слід звернути на трамваї, а також транспортні засоби, що рухаються назустріч під час лівого повороту, оскільки їм потрібно надати перевагу на дорозі.

На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

У поліції зазначають, що дотримання цих простих, але важливих правил допоможе знизити кількість аварій і забезпечити безпеку всіх учасників руху.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і поважати одне одного на дорозі.

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