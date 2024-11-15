Влетит в копеечку. Что грозит водителям в Украине за пьяную езду
В Украине наказание за управление в состоянии алкогольного опьянения является суровым и предусматривает значительные штрафы и другие ограничения, призванные повысить безопасность на дорогах. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, люди подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
Что грозит водителям за вождение в нетрезвом виде РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи.
В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может привести к административной ответственности согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно законодательству, к ответственности могут быть привлечены водители в таких случаях, как управление в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся под действием алкоголя или наркотиков, отказ от осмотра, а также употребление алкоголя после участия в ДТП или после остановки полицией.
Административные санкции за нарушение ст. 130 КУоАП предусматривают следующие последствия:
- Первое нарушение: ч. 1 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на год.
- Повторное нарушение в течение года: ч. 2 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 34 000 грн и лишение прав на три года, возможно изъятие автомобиля или административный арест на 10 суток.
- Третье нарушение в течение года: ч. 3 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискацию авто (при условии, что транспортное средство находится в частной собственности).
- Употребление алкоголя после ДТП или остановки полицией: ч. 4 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 34 000 грн или административный арест на 15 суток и лишение права управлять автомобилем на три года.
Водителям нужно знать свои права
Однако в процессе составления протоколов полицейские иногда нарушают установленные процедуры, что дает водителям основания обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке. Часто водители недостаточно проинформированы о своих правах и о порядке прохождения досмотра, что может повлиять на правомерность составленных протоколов.
"В судебной практике случаются нередкие случаи, когда полицейские составляют протоколы по ст. 130 КУоАП с грубым нарушением норм законодательства. Это часто является результатом ненадлежащего разъяснения водителям порядка прохождения досмотра на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения и права на защиту. Полицейские иногда не предоставляют водителям достаточной информации о последствиях отказа от прохождения досмотра на состояние алкогольного опьянения, а также не всегда обеспечивают выполнение требований правильной процедуры его проведения", – отмечает адвокат.
Каждый случай рассматривается индивидуально правоохранительными органами, судами и защитниками для обеспечения справедливости по таким делам.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что водителей в Украине штрафуют за пользование мобильным телефоном во время управления транспортом. Это нарушение предусматривает штраф в размере 510 гривен. Если оно приводит к негативным последствиям для других участников движения, штраф может увеличиться до 1445 гривен или закончиться лишением права управления на срок до одного года.
Также мы писали о правилах пересечения перекрестков. В частности, водители не должны выезжать на перекресток, если впереди пробка, даже при зеленом сигнале светофора, чтобы избежать блокировки движения. Преимущество на перекрестках всегда имеют пешеходы и велосипедисты, а при левом повороте особое внимание следует обращать на встречный транспорт и трамваи. На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог водители должны уступать приближающимся справа.
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