Влетит в копеечку. Что грозит водителям в Украине за пьяную езду

В Украине наказание за управление в состоянии алкогольного опьянения является суровым и предусматривает значительные штрафы и другие ограничения, призванные повысить безопасность на дорогах. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, люди подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может привести к административной ответственности согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Согласно законодательству, к ответственности могут быть привлечены водители в таких случаях, как управление в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся под действием алкоголя или наркотиков, отказ от осмотра, а также употребление алкоголя после участия в ДТП или после остановки полицией.

Административные санкции за нарушение ст. 130 КУоАП предусматривают следующие последствия:

Первое нарушение: ч. 1 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на год.

ч. 1 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на год. Повторное нарушение в течение года: ч. 2 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 34 000 грн и лишение прав на три года, возможно изъятие автомобиля или административный арест на 10 суток.

ч. 2 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 34 000 грн и лишение прав на три года, возможно изъятие автомобиля или административный арест на 10 суток. Третье нарушение в течение года: ч. 3 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискацию авто (при условии, что транспортное средство находится в частной собственности).

ч. 3 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискацию авто (при условии, что транспортное средство находится в частной собственности). Употребление алкоголя после ДТП или остановки полицией: ч. 4 ст. 130 КУоАП предусматривает штраф в размере 34 000 грн или административный арест на 15 суток и лишение права управлять автомобилем на три года.

Водителям нужно знать свои права

Однако в процессе составления протоколов полицейские иногда нарушают установленные процедуры, что дает водителям основания обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке. Часто водители недостаточно проинформированы о своих правах и о порядке прохождения досмотра, что может повлиять на правомерность составленных протоколов.

"В судебной практике случаются нередкие случаи, когда полицейские составляют протоколы по ст. 130 КУоАП с грубым нарушением норм законодательства. Это часто является результатом ненадлежащего разъяснения водителям порядка прохождения досмотра на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения и права на защиту. Полицейские иногда не предоставляют водителям достаточной информации о последствиях отказа от прохождения досмотра на состояние алкогольного опьянения, а также не всегда обеспечивают выполнение требований правильной процедуры его проведения", – отмечает адвокат.

Каждый случай рассматривается индивидуально правоохранительными органами, судами и защитниками для обеспечения справедливости по таким делам.