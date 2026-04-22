Власюк розкрив деталі 20-го пакета санкцій та анонсував проблеми "рупорам" Кремля

Допомога ЄС та посилення тиску на РФ

Нагадаємо, сьогодні посли країн Євросоюзу на рівні постійних представників попередньо схвалили виділення Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та узгодили параметри 20-го пакета санкцій. Очікується, що фінальне рішення буде офіційно затверджене вже у четвер, 23 квітня.

Раніше українська сторона активізувала зусилля щодо обмеження енергетичних прибутків агресора. Зокрема, посол України у США Ольга Стефанишина закликала адміністрацію Дональда Трампа повернути жорсткі санкції проти російської нафти, наголосивши, що це вигідно не лише Україні, а й Сполученим Штатам для стримування впливу РФ та Ірану.

Крім того, за даними аналітиків Bloomberg, російська економіка наразі перебуває у критичному стані. Попри ситуативні стрибки цін на енергоносії через воєнні дії на Близькому Сході, надприбутки від нафти більше не здатні врятувати РФ від рецесії через глибокі структурні проблеми та наслідки міжнародної ізоляції.