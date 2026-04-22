Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля

Приоритеты новых ограничений

По словам Власюка, ключевым инструментом для остановки агрессии остается экономическое давление.

Сейчас Украина и партнеры координируют шаги по введению максимально жестких ограничений против российского экспорта нефти, в частности ее морской отгрузки.

"Агрессор не должен получать доходы, которые в полном объеме направляются на финансирование войны", - подчеркнул уполномоченный.

Также под санкции попадут системные рупоры пропаганды и лица, ответственные за похищение украинских детей.

Усиление давления на ВПК и финансовый сектор

Украинская сторона настаивает на дальнейшем расширении списков, включая олигархов и религиозных деятелей, которые ранее избегали ответственности.

Отдельный фокус остается на российском военно-промышленном комплексе.

"Имеем прекрасную возможность наконец внести в списки тех олигархов и патриархов, которые ранее избегали санкций. Исключений быть не может", - подчеркнул Власюк, отметив, что текущих ограничений недостаточно для полной остановки производства оружия в РФ.