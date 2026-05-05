Власюк пояснив, навіщо ЄС ввів санкції проти каучуку у 20-му пакеті

Він зазначив, що у рішенні ЄС розширюються обмеження на гуму та вироби з вулканізованої гуми, що охоплює як сировину, так і продукцію, критичну для виробництва шин, зокрема для авіаційної техніки РФ.

За словами Власюка, країна-агресорка залежна від імпорту натурального каучуку, який використовується у шинах для бойових літаків Су-34 і Су-35С, озброєних керованими ракетами Х-59, Х-31, Х-29 та керованими авіабомбами.

"Ця залежність довгий час частково залишалася поза санкційним режимом. У 2024 році Росія продовжувала отримувати каучук з ЄС на понад 5,8 млн доларів, і більше половини цього обсягу припадало саме на натуральний каучук", - йдеться у його заяві.

Уповноважений президента розповів, що серед імпортерів - Ikon Tyres (колишня фінська компанія Nokian Tires, яка вийшла з російського ринку, продавши свої активи ПАТ "Татнєфть" у 2023 році) і Logistics Park Yanino. Крім того, у списку виробник шин "Кордiант", який має зв’язки з російським ВПК і постачає продукцію, що використовується в інтересах Міноборони РФ.

Поставки через треті країни

"Окремо фіксується ще одна проблема - навіть синтетичний каучук, який уже перебував під санкціями ЄС, у 2024 році продовжував потрапляти до Росії через треті країни. Це показало, що чинні обмеження мають системні прогалини і потребують посилення контролю", - зазначив Власюк.

Він додав, що залежність підтверджують і спроби країни-агресорки зменшити критичність імпорту. Зокрема, у 2024 році планувалось заміщення до 80% натурального каучуку синтетичними аналогами. Однак вони не здатні відтворити повний набір властивостей натурального каучуку.

"Саме ця аргументація стала одним із підґрунть для наполягання на включенні каучуку до 20-го пакета санкцій ЄС як критичного елемента, пов’язаного з забезпеченням російської військової авіації", - зазначив Власюк.