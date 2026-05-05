Власюк объяснил, зачем ЕС ввел санкции против каучука в 20-м пакете

Он отметил, что в решении ЕС расширяются ограничения на резину и изделия из вулканизированной резины, что охватывает как сырье, так и продукцию, критическую для производства шин, в частности для авиационной техники РФ.

По словам Власюка, страна-агрессор зависима от импорта натурального каучука, который используется в шинах для боевых самолетов Су-34 и Су-35С, вооруженных управляемыми ракетами Х-59, Х-31, Х-29 и управляемыми авиабомбами.

"Эта зависимость долгое время частично оставалась вне санкционного режима. В 2024 году Россия продолжала получать каучук из ЕС на более 5,8 млн долларов, и более половины этого объема приходилось именно на натуральный каучук", - говорится в его заявлении.

Уполномоченный президента рассказал, что среди импортеров - Ikon Tyres (бывшая финская компания Nokian Tires, которая вышла с российского рынка, продав свои активы ПАО "Татнефть" в 2023 году) и Logistics Park Yanino. Кроме того, в списке производитель шин "Кордиант", который имеет связи с российским ВПК и поставляет продукцию, используемую в интересах Минобороны РФ.

Поставки через третьи страны

"Отдельно фиксируется еще одна проблема - даже синтетический каучук, который уже находился под санкциями ЕС, в 2024 году продолжал попадать в Россию через третьи страны. Это показало, что действующие ограничения имеют системные пробелы и требуют усиления контроля", - отметил Власюк.

Он добавил, что зависимость подтверждают и попытки страны-агрессора уменьшить критичность импорта. В частности, в 2024 году планировалось замещение до 80% натурального каучука синтетическими аналогами. Однако они не способны воспроизвести полный набор свойств натурального каучука.

"Именно эта аргументация стала одним из оснований для настаивания на включении каучука в 20-й пакет санкций ЕС как критического элемента, связанного с обеспечением российской военной авиации", - отметил Власюк.