Власти США планируют ввести скидки в магазинах для вакцинированных от COVID-19

Власть США прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Ведутся переговоры с бизнесом.
Он добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для вакцинации.
"Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку. Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию", - рассказал глава государства.
Кроме того, обратил внимание президент, власти сотрудничают с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.
Напомним, президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.
Ранее Байден заявил, что США достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.