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Власти США планируют ввести скидки в магазинах для вакцинированных от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Власть США прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Ведутся переговоры с бизнесом.

Об этом заявил президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для вакцинации.

"Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку. Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию", - рассказал глава государства.

Кроме того, обратил внимание президент, власти сотрудничают с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.

Напомним, президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.

Ранее Байден заявил, что США достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.

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