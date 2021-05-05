Власти США планируют ввести скидки в магазинах для вакцинированных от COVID-19

Власть США прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции . Ведутся переговоры с бизнесом.

Об этом заявил президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме .

Он добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для вакцинации.

"Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку. Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию", - рассказал глава государства.

Кроме того, обратил внимание президент, власти сотрудничают с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.