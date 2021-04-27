Байден говорит о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID в США
Президент США Джо Байден заявил, что страна достигла существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса. По его словам, это произошло благодаря эффективной системе вакцинации населения.
Об этом пишет The Guardian.
Байден отметил, что вакцинация позволила кардинально уменьшить количество новых заболеваний и летальных исходов.
"Хотя нам еще предстоит преодолеть долгий путь в этой борьбе, приложить много усилий на протяжении мая и июня, чтобы отметить 4 июля (День Независимости США – ред.), мы все же достигли потрясающего прогресса благодаря всем вам, американскому народу", - заявил он.
Президент США подчеркнул, что количество новых случаев заболеваний, а также летальных исходов существенно сократилось и продолжает уменьшаться.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса. При этом американский президент отметил, что вакцинироваться от коронавируса в США стало проще, чем раньше.
Кроме того, 21 апреля президент США Джо Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.