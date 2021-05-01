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Байден отдал право Пентагону принимать решение об обязательной вакцинации для военных

Новина українською → США, Суббота 01 мая 2021 03:14
Байден отдал право Пентагону принимать решение об обязательной вакцинации для военных Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса для военных должен принимать Пентагон. Он не может единолично принимать решение об этом.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, военные все чаще сами обращаются за вакцинацией.

"Я думаю, вы увидите, что все больше и больше из них сами получают вакцину. И я думаю, что это будет сложный вопрос относительно того, нужно ли им требовать это в вооруженных силах, потому что вы находитесь в непосредственной близости с другими военнослужащими", - заявил Байден.

Напомним, полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны. Всего в США сделано около 240 миллионов прививок.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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