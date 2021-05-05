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Влада США планує ввести знижки в магазинах для вакцинованих від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Влада США опрацьовує питання про знижки для громадян, які вирішили пройти вакцинацію від нової коронавірусної інфекції. Ведуться переговори з бізнесом.

Про це заявив президент Джо Байден в ході виступу в Білому домі.

Він додав, що влада країни закликала роботодавців надати працівникам оплачуваний час для вакцинації.

"Ми знаємо, що мільйонам американців потрібен невеликий стимул для того, щоб зробити щеплення. Ми ведемо роботу з великим бізнесом, зокрема, з продуктовими магазинами, для надання спеціальних умов, наприклад, знижок покупцям, які приходять в магазини на вакцинацію", - розповів глава держави.

Крім того, звернув увагу президент, влада співпрацює з великими спортивними аренами в плані спецпропозицій для вакцинованих уболівальників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден поставив мету до 4 липня 2021 року домогтися рівня вакцинації в 70% дорослого населення. Йдеться хоча б про одне щеплення від COVID.

Раніше Байден заявив, що США досягли істотного прогресу у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

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