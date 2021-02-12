Власти штата Нью-Йорк скрывали настоящую смертность от COVID-19 в домах престарелых

О настоящей смертности от COVID-19 удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка.

Издание получило доступ к стенографии телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями:

"В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли", - призналась она.

Новость вызвала шквал гневных осуждений не только со стороны республиканцев, но также среди однопартийцев Куомо демократов, которые призвали лишить губернатора чрезвычайных полномочий во время пандемии, провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.