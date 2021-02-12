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Власти штата Нью-Йорк скрывали настоящую смертность от COVID-19 в домах престарелых

Автор: РБК-Украина

Власти штата Нью-Йорк скрывали реальные цифры по смертности от коронавируса в домах престарелых. Настоящая смертность в штате Нью-Йорк оказалась почти в два раза больше, чем по официальным данным.

Об этом сообщает New York Times.

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О настоящей смертности от COVID-19 удалось узнать благодаря ряду судебных постановлений и утечек в администрации Нью-Йорка.

Издание получило доступ к стенографии телефонного разговора помощницы губернатора Эндрю Куомо Мелиссы ДеЗоры с законодателями:

"В той ситуации мы не знали, что данные, которые мы дадим Министерству юстиции и вам, будут использованы против нас. Мы не знали, что будет расследование. Мы просто застыли", - призналась она.

Новость вызвала шквал гневных осуждений не только со стороны республиканцев, но также среди однопартийцев Куомо демократов, которые призвали лишить губернатора чрезвычайных полномочий во время пандемии, провести федеральное расследование и отправить в отставку ряд руководящих чиновников в администрации Нью-Йорка.

Напомним, в начале февраля в США привилось от COVID-19 больше людей, чем заболело с начала пандемии. Всего получили одну или две дозы препарата более 26 млн американцев.

Кроме того, в США ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

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