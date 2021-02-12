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Влада штату Нью-Йорк приховувала справжню смертність від COVID-19 в будинках престарілих

Автор: РБК-Україна

Влада штату Нью-Йорк приховувала реальні цифри смертності від коронавірусу в будинках престарілих. Справжня смертність в штаті Нью-Йорк виявилася майже у два рази більше, ніж за офіційними даними.

Про це повідомляє New York Times.

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Про справжню смертність від COVID-19 вдалося дізнатися завдяки ряду судових постанов і витоків в адміністрації Нью-Йорка.

Видання отримало доступ до стенографії телефонної розмови помічниці губернатора Ендрю Куомо Меліси ДеЗоры з законодавцями:

"В тій ситуації ми не знали, що дані, які ми дамо Міністерству юстиції і вам, будуть використані проти нас. Ми не знали, що буде розслідування. Ми просто застигли", - зізналася вона.

Новина викликала шквал гнівних засуджень не тільки з боку республіканців, але також серед однопартійців Куомо демократів, які закликали позбавити губернатора надзвичайних повноважень під час пандемії, провести федеральне розслідування і відправити у відставку ряд керівних чиновників в адміністрації Нью-Йорка.

Нагадаємо, на початку лютого у США прищепилося від COVID-19 більше людей, ніж захворіли з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату більше ніж 26 млн американців.

Крім того, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже більше 10% дорослого населення.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

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