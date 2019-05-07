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Власти Шри-Ланки задержали и ликвидировали всех причастных к терактам

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 03:00
Власти Шри-Ланки задержали и ликвидировали всех причастных к терактам
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Также были изъяти комплектующие для других бомб

На Шри-Ланке власти задержали или уничтожили всех терористов, причастных к серии взрывов на территории страны 21 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным исполняющего обязанности начальника полиции страны Чандану Викрамаратну, правоохранительные органы конфисковали комплектующие для изготовления бомб, которые террористы планировали использовать для дальнейших нападений.

Отметим, что серия из восьми взрывов на Шри-Ланке произошла в день празднования католической Пасхи - 21 апреля. Террористы-смертники атаковали отели в столице страны Коломбо, а также церкви в городах Негомбо и Баттикалоа. В результате этих атак погибли около 250 человек, еще около 500 пострадали.

Напомним, после 21 апреля власти Шри-Ланки выслали из страны более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. Священнослужители были оштрафованы и выдворены из страны из-за просроченых виз.

 

 

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