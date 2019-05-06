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Из Шри-Ланки после терактов выдворили более 600 иностранцев

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 02:58
Из Шри-Ланки после терактов выдворили более 600 иностранцев
Фото: на месте взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Около 200 представителей исламского духовенства выдворили из страны из-за просроченных виз

Власти Шри-Ланки с 21 апреля выслали более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства. Об этом сообщил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министр заявил, что священнослужители были оштрафованы и выдворены из страны, поскольку у них были просрочены визы.

"Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников", - рассказал Абеивардена.

Ранее сообщалось, что десяткам тысяч сотрудников служб безопасности в Шри-Ланке приказано обследовать школы накануне их открытия после каникул, которые были продлены после серии терактов.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, на Шри-Ланке вторую неделю подряд были отменены воскресные службы в католический храмах. Католическая церковь приняла соответствующее решение после того, как власти сообщили о новых запланированных атаках боевиков террористической группировкой "Исламское государство".

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.

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