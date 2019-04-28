ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в терактах

Новости » Общество    28.04.2019 - 12:34
На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в терактах
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в связи со взрывали в регионе

В районе города Навалапития на Шри-Ланке утром, 28 апреля, правоохранители задержали двоих подозреваемых в связи со взрывали в регионе. Об этом сообщает местный портал News First.

По данным полицейских, мужчин зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье, на католическую Пасху.

Портал Ada Derana называет задержанных главными подозреваемыми по делу. Также полиция в связи с инцидентом арестовала водителя фургона, на котором мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял этот фургон, и владельца обувного магазина.

Напомним, накануне в городе Тринкомали военно-морские силы Шри-Ланки задержали мужчину с 6,5 килограммами взрывчатки. Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности. 

Кроме того, посольство США предупредило, что в выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви. 

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

 

Разведслужбы Шри-Ланки предупредили о возможности новых терактов Президент Шри-Ланки запретил несколько местных исламистских групп
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Шри-Ланка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь