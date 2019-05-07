ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада Шрі-Ланки затримала і ліквідувала всіх причетних до терактів

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 03:00
Влада Шрі-Ланки затримала і ліквідувала всіх причетних до терактів
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Також було вилучено комплектуючі для інших бомб

На Шрі-Ланці влада затримала або знищила всіх терористів, причетних до серії вибухів на території країни 21 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними виконуючого обов'язки начальника поліції країни Чандани Вікрамаратну, правоохоронні органи конфіскували комплектуючі для виготовлення бомб, які терористи планували використовувати для подальших нападів.

Відзначимо, що серія з восьми вибухів на Шрі-Ланці відбулася в день святкування католицького Великодня - 21 квітня. Терористи-смертники атакували готелі в столиці країни Коломбо, а також церкви в містах Негомбо і Баттікалоа. В результаті цих атак загинули близько 250 осіб, ще близько 500 постраждали.

Нагадаємо, після 21 квітня влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців, в тому числі близько 200 представників ісламського духовенства. Священнослужителі були оштрафовані і депортовані з країни через протермінованих віз.

На Шрі-Ланці скасували недільні служби після інформації про можливі теракти Президент Шрі-Ланки закликав ІД припинити теракти в країні
Новини України Шри-ЛанкаТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся