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Президент Шри-Ланки призвал ИГ прекратить теракты в стране

Новости » Общество    01.05.2019 - 12:58
Президент Шри-Ланки призвал ИГ прекратить теракты в стране
Фото: президент Шри-Ланки (facebook.com/maithripalas)

Глава государства выразил мнение, что ИГ могли перейти на новую стратегию - нападения на небольшие страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал джихадистскую группировку "Исламское государство" (ИГ) оставить его страну в покое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сирисена не исключает, что серия терактов на Шри-Ланке, которые произошли во время празднования  католической Пасхи, планировались за границей.

Кроме того, глава государства выразил мнение, что ИГ могли перейти на новую стратегию - нападения на небольшие страны.

По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о "небольшой группе" граждан страны, которые в течение последних 10 лет выезжали за границу для обучения в рядах "Исламского государства". Он также сообщил, что, по данным расследования, взрывные устройства были изготовлены на Шри-Ланке.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГ. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент страны подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Запрет вступил в силу 29 апреля. 

Кроме того, 26 апреля в ходе спецоперации на Шри-Ланке  прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

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