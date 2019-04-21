Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов

Фото: взрыв в Шри-Ланке (twitter.com/Da_Vince2)

Виновные в террористических атаках уже установлены и вскоре будут взяты под стражу

Как сообщает министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, в настоящее время установлены личности, которые совершили серию взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает издание The Straits Times.

По словам министра, участники террористических атаках уже установлены и вскоре будут взяты под стражу. Также он заявил, что власти предпримут все необходимые действия.

"В настоящее время к расследованию привлечены сотрудники полиции, военнослужащие. Мы рассчитываем, что все те, кто стоит за за случившимися террористическими атаками, будут привлечены к ответственности как можно скорее", - отметил министр.

По его словам, правительство "предпримет все необходимые для этого шаги, мы будем их преследовать вне зависимости от их религиозных убеждений".

Кроме того, представитель ланкийской полиции подтвердил, что восьмой взрыв был совершен смертником.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент нет никаких подробностей инцидента.

Позднее в сети появилось видео момент взрыва на Шри-Ланке ​у церкви Святого Антония в Коломбо. На видео видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство, после чего из здания начинают идти клубы дыма.