Влада Шрі-Ланки встановили організаторів вибухів

Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

Винні в терористичних атаках вже встановлені і незабаром будуть взяті під варту

Як повідомляє міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Вийевардена, в даний час встановлені особи, які скоїли серію вибухів на Шрі-Ланці. Про це повідомляє видання The Straits Times.

За словами міністра, учасники терористичних атаках вже встановлені і незабаром будуть взяті під варту. Також він заявив, що влада вживатиме всі необхідні дії.

"В даний час до розслідування залучені співробітники поліції, військовослужбовці. Ми розраховуємо, що всі ті, хто стоїть за сталися терористичними атаками, будуть притягнуті до відповідальності як можна швидше", - зазначив міністр.

За його словами, уряд "зробить всі необхідні для цього кроки, ми будемо їх переслідувати незалежно від їх релігійних переконань".

Крім того, представник ланкійської поліції підтвердив, що восьмий вибух був здійснений смертником.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. На даний момент немає ніяких подробиць інциденту.

Пізніше в мережі з'явилося відео момент вибуху на Шрі-Ланці у церкві Святого Антонія в Коломбо. На відео видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій, після чого з будинку починають йти клуби диму.