ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Террорист-смертник устроил восьмой взрыв на Шри-Ланке

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 14:27
Террорист-смертник устроил восьмой взрыв на Шри-Ланке
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Жертвами этого взрыва стали три человека, все они - сотрудники полиции

Восьмой по счету взрыв на Шри-Ланке  устроил террорист-смертник. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, жертвами этого взрыва стали три человека, все они - сотрудники полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент нет никаких подробностей инцидента.

Позднее в сети появилось видео момент взрыва на Шри-Ланке ​у церкви Святого Антония в Коломбо. На видео видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство, после чего из здания начинают идти клубы дыма.

 

На Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв Число жертв взрывов на Шри-Ланке резко возросло
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Шри-ЛанкаВзрывпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь