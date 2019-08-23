У пострадавших в Северодвинске выявили радиационное заражение, - BBC

Российские власти и военные не сказали врачам архангельских больниц, что пострадавшие после взрыва на полигоне под Северодвинском пациенты являются источником радиоактивного излучения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Журналистам об этом рассказали двое сотрудников Архангельской областной клинической больницы, которые знают, как оказывалась помощь пострадавшим. Также они проинформировали, что с зараженными радиацией пациентами контактировали по меньшей мере 90 человек.

"Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, но людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше", - сказал источник.

Сообщается, что троих пострадавших отправили в Архангельскую областную клиническую больницу, еще троих - в Северный медицинский центр им. Семашко, где есть оборудование для лечения пострадавших от радиации. При этом троих пациентов привезли в "стабильно тяжелом состоянии". С полигона их забирали вертолеты санитарной авиации. Сопровождавшие их медики поняли, что те, видимо, получили значительную дозу радиации. Пострадавших доставили в приемный покой, где их осмотрели врачи, после чего установили, что у пострадавших лучевая болезнь.

Как отмечается, даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов. То, что происходит, один из собеседников издания описал как "хаос".

Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи решили оставить их в операционной, чтобы остальная часть здания не была заражена.

Сообщается, что персонал больницы не знал о радиационном заражении. Никто никаких профессиональных предупреждений не давал, вероятно "ради сохранения гостайны". При этом Минздрав РФ через две недели после аварии заявил, что у медиков, которые обследовали пострадавших, не выявили превышения допустимых уровней радиационного облучения.

Напомним, президент России Владимир Путин через 11 дней после аварии впервые прокомментировал ситуацию относительно взрыва ракеты под Севердвинском. Он заявил, что "никакой угрозы там нет, а радиационный фон в норме".

Отметим, что две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. Эксперты опасаются, что Кремль пытается скрыть обстоятельства катастрофы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты погибли 5 сотрудников корпорации "Росатом".

