У постраждалих в Северодвінську виявили радіаційне зараження, - BBC

Російська влада і військові не сказали лікарям архангельських лікарень, що постраждалі після вибуху на полігоні під Сєвєродвінськом пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Журналістам про це розповіли двоє співробітників Архангельської обласної клінічної лікарні, які знають, як надавати допомогу постраждалим. Також вони поінформували, що з зараженими радіацією пацієнтами контактували 90 осіб.

"Всього з зараженими радіацією контактували 90 осіб, але людей, які опинилися в зоні ризику, може бути більше", - сказало джерело.

Повідомляється, що трьох постраждалих відправили в Архангельську обласну клінічну лікарню, ще трьох - у Північний медичний центр ім. Семашка, де є обладнання для лікування постраждалих від радіації. При цьому трьох пацієнтів привезли в "стабільно важкому стані". З полігону їх забирали вертольоти санітарної авіації. Медики, які супроводжували їх, зрозуміли, що ті, мабуть, отримали значну дозу радіації. Постраждалих доставили в приймальню, де їх оглянули лікарі, після чого встановили, що у них променева хвороба.

Як зазначається, навіть після того, як стало відомо про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів вертольотів. Те, що відбувалося, один із співрозмовників видання описав як "хаос".

Коли з'ясувалося, що пацієнти отримали дозу радіації, лікарі вирішили залишити їх в операційній, щоб інша частина будівлі не була заражена.

Повідомляється, що персонал лікарні не знав про радіаційне зараження. Ніхто ніяких професійних попереджень не давав, ймовірно "заради збереження держтаємниці". При цьому МОЗ РФ через два тижні після аварії заявив, що у медиків, які обстежували потерпілих, не виявили перевищення допустимих рівнів радіаційного опромінення.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін через 11 днів після аварії вперше прокоментував ситуацію щодо вибуху ракети під Сєвєрдвінськом. Він заявив, що "ніякої загрози там немає, а радіаційний фон в нормі".

Відзначимо, що дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Сєвєродвінськом. Експерти побоюються, що Кремль намагається приховати обставини катастрофи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети загинули 5 співробітників корпорації "Росатом".