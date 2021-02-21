Власти Ниццы призывают вести локдаун выходного дня из-за COVID-19

Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные. Он считает, что это поможет остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает France Info.
По словам Эстрози, правительство и местные власти должны объявить новые ограничения для борьбы с эпидемией, которая "взрывается".
"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенациональной комендантского часа с 18:00, или усиление комендантского часа, или частичный и привязан к конкретному времени локдаун. Локдаун на выходные имел бы смысл... это остановило бы приток посетителей", - заявил мэр города Кристиан Эстрози.
В субботу в Минздраве страны сообщили, что уровень заболеваемости в мегаполисе Ниццы превышает 700 положительных случаев на 100 тысяч жителей.
Напомним, во французской общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус. В регионе доля случаев "британского" штамма коронавирус среди проверенных положительных тестов достигла 70%.
Также РБК-Украина писало, что во Франции врачи зафиксировали случай повторного заражения человека "южноафриканским" штаммом коронавируса. И второй период болезни прошел сложнее чем первый.
Кроме этого, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.