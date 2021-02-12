Во Франции рекомендуют давать одну дозу вакцины переболевшим COVID

Во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. У них осталась имунная память после болезни и им не нужна вторая доза.

По данным ведомства, у пациентов, которые переболели коронавирусом, имеется так называемая имунная память. В этой ситуации одна доза вакцины должна стать "напоминанием" для организма и активировать иммунитет.

Также отмечается, что иммунитет после заболевания может оставаться, по разным данным, от 3 до 6 месяцев. Из-за этого рекомендуется колоть одну дозу вакцины примерно через полгода после того, как человек переболел, а также не прививать раньше, чем через три месяца после заболевания.