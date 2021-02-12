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Во Франции рекомендуют давать одну дозу вакцины переболевшим COVID

Новина українською → Париж, Пятница 12 февраля 2021 18:37
Во Франции рекомендуют давать одну дозу вакцины переболевшим COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. У них осталась имунная память после болезни и им не нужна вторая доза.

Об этом сообщает Высший орган здравоохранения Франции.

По данным ведомства, у пациентов, которые переболели коронавирусом, имеется так называемая имунная память. В этой ситуации одна доза вакцины должна стать "напоминанием" для организма и активировать иммунитет.

Также отмечается, что иммунитет после заболевания может оставаться, по разным данным, от 3 до 6 месяцев. Из-за этого рекомендуется колоть одну дозу вакцины примерно через полгода после того, как человек переболел, а также не прививать раньше, чем через три месяца после заболевания.

Напомним, вчера Минздрав Украины утвердил рекомендации по вакцинации для тех, кто переболел коронавирусом. Они рекомендуют прививать спустя полгода после задокуметированой болезни. Но прививка возможна и раньше.

Также, украинцы, которые переболели коронавирусом, не получат прививку от болезни в первой волне. Все из-за ограниченого доступа к вакцинам.

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