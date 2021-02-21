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Влада Ніцци закликає вести локдаун вихідного дня через COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Мер французького міста Ніцци Крістіан Естрозі заявив про необхідність введення локдауну у цьому районі на вихідні. Він вважає, що це допоможе зупинити потік відвідувачів і приборкати різкий сплеск коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє France Info.

За словами Естрозі, уряд і місцева влада повинні оголосити нові обмеження для боротьби з епідемією, яка "вибухає".

"Нам потрібні рішучі заходи, що виходять за рамки загальнонаціональної комендантської години з 18:00, або посилення комендантської години, або частковий і прив'язаний до конкретного часу локдаун. Локдаун на вихідні мав би сенс... це зупинило б приплив відвідувачів", - заявив мер міста Крістіан Естрозі.

У суботу у МОЗ країни повідомили, що рівень захворюваності в мегаполісі Ніцци перевищує 700 позитивних випадків на 100 тисяч жителів.

Нагадаємо, у французькій громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус. У регіоні частка випадків "британського" штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.

Також РБК-Україна писало, що у Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини "південноафриканським" штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.

Крім цього, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.

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