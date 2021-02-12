Во Франции мужчина повторно заразился коронавирусом из ЮАР

Описывается ситуация, в которой 58-летний мужчина впервые переболел в сентябре 2020 года. Тогда у него ПЦР-тест подтвердил коронавирус, а болезнь протекала с высокой температурой и умеренным усложнением дыхания. Спустя несколько дней симптомы прошли и следующие тесты, проведенные в декабре, были отрицательными.

В прошлом месяце пациент вновь заболел коронавирусом и перенес болезнь так же, как и в первый раз. Через семь дней после начала болезни его подключили к аппарату ИВЛ и на момент публикации новости оставался в реанимации.

Специальное исследование показало наличие у мужчины южноафриканского штамма. При этом у него в крови обнаружили наличие антител от этого же штамма. Это первый случай повторного заражения этим же штаммом и он подтверждает, что человек может заболеть так же тяжело, как и в первый раз. Ранее фиксировались случаи, в которых во второй раз люди переносили болезнь легче вне зависимости от штамма.