Во Франции мужчина повторно заразился коронавирусом из ЮАР
Во Франции врачи зафиксировали случай повторного заражения человека южноафриканским штаммом коронавируса. И второй период болезни прошел сложнее чем первый.
Об этом сообщает Le Figaro.
Описывается ситуация, в которой 58-летний мужчина впервые переболел в сентябре 2020 года. Тогда у него ПЦР-тест подтвердил коронавирус, а болезнь протекала с высокой температурой и умеренным усложнением дыхания. Спустя несколько дней симптомы прошли и следующие тесты, проведенные в декабре, были отрицательными.
В прошлом месяце пациент вновь заболел коронавирусом и перенес болезнь так же, как и в первый раз. Через семь дней после начала болезни его подключили к аппарату ИВЛ и на момент публикации новости оставался в реанимации.
Специальное исследование показало наличие у мужчины южноафриканского штамма. При этом у него в крови обнаружили наличие антител от этого же штамма. Это первый случай повторного заражения этим же штаммом и он подтверждает, что человек может заболеть так же тяжело, как и в первый раз. Ранее фиксировались случаи, в которых во второй раз люди переносили болезнь легче вне зависимости от штамма.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения мутировавшим вирусом.
Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.