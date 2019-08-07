ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Криму "влада" продала дачу Брежнєва

Новини » Суспільство    07.08.2019 - 17:26
В окупованому Криму "влада" продала дачу Брежнєва
Ілюстративне фото (8692 ru.jpg)

Нерухомість була продана за 1,2 млрд рублів

У Нижній Ореанді на півдні Криму продана колишня так звана дача Брежнєва, яка була "націоналізована" окупаційною владою після анексії півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що про плани продати колишню держдачу відомо було ще у березні. 

"Нерухомість продана за 1,2 млрд рублів (близько 468,4 млн гривень, - ред). Об'єкт придбаний російською юридичною особою", - йдеться у повідомленні.

Держдача була побудована у 1955 році, а потім стала одним з найулюбленіших місць відпочинку на півострові генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. У роки президентства в Україні Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала називатися пансіонатом "Гліцинія".

Нагадаємо, на території анексованого Криму збільшилася площа видобутку токсичного піску з залізорудного комбінату. За інформацією відомства, окупаційна влада використовує отруйні відходи для будівництва об'єктів інфраструктури тимчасово окупованого Криму.

Раніше у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляли, що російська влада в окупованому Криму з порушеннями проводить діяльність заводу "Кримський титан", що являє екологічну загрозу для України. Зокрема, існує велика небезпека проникнення небезпечних речовин у підземні водні пласти, з яких питну воду споживають населені пункти Херсонської області.

В посольстві США засудили Росію за переслідування кримчан Україна спростить отримання дозволу для відвідування Криму, - Зеленський
Новини України Кримприватизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся