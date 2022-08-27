"Власти" Крыма приказывают скрывать факты взрывов на военных базах, - ГУР

Оккупационная "администрация" Крыма приказывает засекречивать факты взрывов на военных объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным украинской разведки, о время специального совещания заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.
Также оккупанты решили, что в случае новых взрывов обществу будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже "установлены" и которые будут привлечены к ответственности.
"Уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника у кафиров поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР.
Напомним, ранее оккупанты уже продлили высокий уровень "террористической опасности" в Крыму. Тогда это произошло после взрывов на аэродроме под Саками.
Кроме того, в пятницу, 26 августа, во временно оккупированном Крыму снова сработала система ПВО.
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