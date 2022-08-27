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"Влада" Криму наказує приховувати факти вибухів на військових базах, - ГУР

Фото: вибух на військовому аеродромі в Саках (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, під час спеціальної наради заступник Міністра оборони Росії Дмитро Булгаков наказав будь-яким способом приховувати факти вибухів на складах боєприпасів і військових об'єктах, які все частіше відбуваються на території тимчасово окупованого Криму.

Також окупанти вирішили, що в разі нових вибухів суспільству розповідатимуть про недбалість певних посадових осіб, прізвища яких вже "встановлені" і які будуть притягнуті до відповідальності.

"Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка у кафірів піднялася після серії вибухів на військових об'єктах", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше окупанти вже продовжили високий рівень "терористичної небезпеки" в Криму. Тоді це сталося після вибухів на аеродромі під Саками.

Крім того, у п'ятницю, 26 серпня, у тимчасово окупованому Криму знову спрацювала система ППО.

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