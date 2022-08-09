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После взрывов в Крыму продлили "желтый" уровень. До Дня независимости Украины

Новина українською →
Крым, Вторник 09 августа 2022 20:35
После взрывов в Крыму продлили "желтый" уровень. До Дня независимости Украины Фото: Сергей Аксенов (facebook com aksenov rk)
Автор: Юлия Бойко

После взрывов в оккупированном Крыму продлевают режим повышенной "террористической опасности". До 24 августа 2022 года, когда Украина отмечает День независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, высокий ("желтый") уровень "террористической опасности" будет действовать с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года:

  • на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов;
  • на объектах инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения и так далее.

"Данная мера является исключительно профилактической", - добавил Аксенов.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что сегодняшний удар по авиабазе в Крыму якобы мог быть нанесен из украинского оружия. В частности, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

На данный момент известно, что на аэродроме под Саками взорвались склады с боеприпасами. Погиб один человек, еще несколько ранены.

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