Власти Косово утвердили создание армии

Фото: Хашим Тачи (facebook.com/HashimThaciOfficia2)

Президент Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание армии

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Спустя десять лет после провозглашения независимости и 20 лет после освобождения мы создали нашу армию, которая всегда будет охранять честь, безопасность и благополучие государства. За последние десятилетия властям республики удалось создать безопасное будущее для европейского Косово", - написал он.

Напомним, 14 декабря депутаты Ассамблеи Косова проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косова. Поддержали законопроект все 107 депутатов. Он был принят в понедельник по рекомендациям комитета по внутренним делам.

Также премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование армии Косово может спровоцировать интервенцию Сербии.

Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово. Кроме того, Сербия может направить войска в частично признанное государство Косово в ответ на решение парламента создать национальную армию.