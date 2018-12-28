ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Власти Косово утвердили создание армии

Новости » Политика    28.12.2018 - 14:48
Власти Косово утвердили создание армии
Фото: Хашим Тачи (facebook.com/HashimThaciOfficia2)

Президент Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание армии

Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи подписал пакет законов, которым утвердил создание в регионе собственной армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Спустя десять лет после провозглашения независимости и 20 лет после освобождения мы создали нашу армию, которая всегда будет охранять честь, безопасность и благополучие государства. За последние десятилетия властям республики удалось создать безопасное будущее для европейского Косово", - написал он.

Напомним, 14 декабря депутаты Ассамблеи Косова проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косова. Поддержали законопроект все 107 депутатов. Он был принят в понедельник по рекомендациям комитета по внутренним делам.

Также премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование армии Косово может спровоцировать интервенцию Сербии.

Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово. Кроме того, Сербия может направить войска в частично признанное государство Косово в ответ на решение парламента создать национальную армию. 

На службу в армию Германии планируют привлекать граждан других стран ЕС Генсек ООН обеспокоен планами Косово создать регулярную армию
Новости Украины армияКосово
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь