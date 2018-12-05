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Сербия допускает интервенцию в Косове

Новости » Политика    05.12.2018 - 21:46
Сербия допускает интервенцию в Косове
Фото: Ана Брнабич (flickr.com/Belgrade Security Forum)

Премьер-министр Сербии отметила, что она надеется, что Сербии никогда не придется использовать свою армию

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование армии Косово может спровоцировать интервенцию Сербии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Премьер-министр Сербии отметила, что она надеется, что Сербии "никогда не придется использовать нашу армию, но, к сожалению, сейчас это один из вариантов на столе".

Отметим, Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его о помощи из-за ситуации с Косово.

Также сообщалось, что Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за приезда лидера Косова Хашима Тачи на озеро Газиводе в северной части. В частности, перед приездом Тачи, спецназ косовской полиции взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе.

По словам Вучича, вооруженные силы Косова имеют право въезда в северную часть только при одобрении НАТО или согласии сербской общины.

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