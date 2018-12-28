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Влада Косово затвердила створення армії

Новини » Політика    28.12.2018 - 14:48
Влада Косово затвердила створення армії
Фото: Хашим Тачі (facebook.com/HashimThaciOfficia2)

Президент Косово Хашим Тачі підписав пакет законів, яким затвердив створення армії

Президент частково визнаної Республіки Косово Хашим Тачі підписав пакет законів, яким затвердив створення в регіоні власної армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

"Через десять років після проголошення незалежності і 20 років після звільнення ми створили нашу армію, яка завжди буде охороняти честь, безпеку та благополуччя держави. За останні десятиліття владі республіки вдалося створити безпечне майбутнє для європейського Косово", - написав він.

Нагадаємо, 14 грудня депутати Асамблеї Косова проголосували у другому читанні за законопроект про створення армії Косова. Підтримали законопроект 107 депутатів. Він був прийнятий в понеділок за рекомендаціями комітету з внутрішніх справ.

Також прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич попередила, що формування армії Косово може спровокувати інтервенцію Сербії.

Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово. Крім того, Сербія може направити війська в частково визнанe державe Косово у відповідь на рішення парламенту створити національну армію.

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