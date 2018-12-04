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Сербия ищет поддержки со стороны РФ и Китая в связи с планами Косова создать армию

Новости » Политика    04.12.2018 - 20:14
Сербия ищет поддержки со стороны РФ и Китая в связи с планами Косова создать армию
Фото: президент Сербии (facebook.com/vucicaleksandar)

Сербия протестует против этого шага и угрожает мерами против Косова - своей бывшей провинции

Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

В Сербии считают, что формирование армии в Косово может привести к возобновлению столкновений на Балканах.

Сербия протестует против этого шага и угрожает мерами против Косова - своей бывшей провинции, объявившей независимость в 2008 году. Сербия и ее союзники Россия и Китай не признают государственность Косова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его о помощи из-за ситуации с Косово.

Также сообщалось, что Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за приезда лидера Косова Хашима Тачи на озеро Газиводе в северной части. В частности, перед приездом Тачи, спецназ косовской полиции взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе.

По словам Вучича, вооруженные силы Косова имеют право въезда в северную часть только при одобрении НАТО или согласии сербской общины.

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