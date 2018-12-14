Сербия пригрозила направить войска в Косово

Фото: Никола Селакович (twitter.com/N1infoBG)

Сербия отреагировала на создание армии Косова

Сербия может направить войска в частично признанное государство Косово в ответ на решение парламента создать национальную армию. Об этом заявил советник президента Сербии Александра Вучич Никола Селакович, передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По его словам, Белград также может объявить Косово оккупированной территорией.

Кроме того, министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил о намерении добиться проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за решения Косова создать регулярную армию. В частности, в Сербии считают, что голосование за создание вооруженных сил является нарушением резолюции ООН по Косово, принятой в конце войны 1998-1999 годов и военной операции НАТО против Сербии.

В свою очередь глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич назвал армию Косова "незаконным вооруженным формированием", предупредив, что косовские сербы, которые присоединятся к армии, будут подвергнуты судебному преследованию.

Кроме того, Джурич также подтвердил, что Сербия может объявить Косово оккупированной территорией и одобрить применение военной силы.

Напомним, 14 декабря депутаты Ассамблеи Косова проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косова. Поддержали законопроект все 107 депутатов. Он был принят в понедельник по рекомендациям комитета по внутренним делам.

Также премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование армии Косово может спровоцировать интервенцию Сербии.

Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово.