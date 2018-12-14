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Парламент Косово одобрил создание армии

Новости » Политика    14.12.2018 - 12:56
Парламент Косово одобрил создание армии
Фото: парламент Косово (evropaelire.org)

Законопроект поддержали все 107 депутатов Ассамблеи Косово

Депутаты Ассамблеи Косово проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косово. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gazeta Express.

Сообщается, что поддержали законопроект все 107 депутатов. Он был принят в понедельник по рекомендациям комитета по внутренним делам.

Отметим, сербские представители в Ассамблее категорически против формирования армии.

Ранее главы МИД НАТО во время дискуссии относительно стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.

Также премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование армии Косово может спровоцировать интервенцию Сербии.

Напомним, Сербия обратилась за поддержкой к России и Китаю, выступая против формирования армии Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его о помощи из-за ситуации с Косово.

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