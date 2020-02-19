Власти Китая включили противовирусный препарат в рекомендации по лечению коронавируса

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Для экспериментального лечения коронавируса рекомендован "Арбидол", хлорохин, а также рибавирин

Национальная комиссия здравоохранения Китая включила противовирусный препарат "Арбидол" в предварительный план лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что кроме "Арбидола", для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля.

Напомним, в Китае количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, составляет уже 2011 человек.

Ранее ученые из Китая заявили, что несколько из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении коронавируса COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для лечения коронавируса, из них самыми эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Добавим, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.