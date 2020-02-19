Влада Китаю включили противірусний препарат до рекомендації по лікуванню коронавіруса

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Для експериментального лікування коронавіруса рекомендований "Арбідол", хлорохін, а також рибавірин

Національна комісія охорони здоров'я Китаю включила противірусний препарат "Арбідол" в попередній план лікування коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ведомства.

Відзначається, що крім "Арбідолу", для експериментального лікування рекомендований хлорохін, а також рибавірин у комбінації з інтерфероном або лопинавиром/ритонавіром.

Всі ці ліки згадуються в шостий попередньої версії національної програми діагностики та лікування коронавіруса, яка була опублікована на сайті Національної комісії охорони здоров'я КНР 19 лютого.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, становить вже 2011 осіб.

Раніше вчені з Китаю заявили, що кілька з відібраних препаратів показали гарні результати при лікуванні коронавіруса COVID-2019. Дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавіруса, з них найбільш ефективними виявилися Хлорохинфосфат, Фавипиравир і Ремдесивир.

Додамо, що спалах коронавіруса почалася в науковій лабораторії міста Ухань.