Власти Днепра призвали жителей не посещать кладбища в поминальные дни из-за коронавируса
Власти Днепра обратились к горожанам с просьбой отказаться от посещения кладбищ в поминальные дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. В горсовете предупредили об ограничении въезда частного транспорта на их территорию.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.
К жителям Днепра с призывом не посещать кладбища в поминальные дни обратился военный капеллан Дмитрий Поворотный. Он отметил, что религиозной составляющей в этом нет и помянуть умерших родных и близких можно дома искренней молитвой.
Доктор медицинских наук, залуженный врач Украины, депутат городского совета Днепра Евгения Дитятковская в свою очередь отметила, что количество больных коронавирусом в городе увеличивается и городское здравоохранение работает на пределе. “Призываем горожан не посещать места массового скопления людей, чтобы не подхватить эту болезнь. Давайте воздержимся от посещения кладбищ, все вместе будем соблюдать все правила”, - уточнила она.
Заместитель начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александр Лещенко отметил, что в поминальные дни не будут организованы дополнительные и специальные маршруты для подвоза людей на кладбища.
Замначальника главного управления отдела Нацполиции в Днепропетровской области Роман Дорош добавил, что в поминальные дни правоохранители будут дежурить на кладбищах и следить за соблюдением правопорядка и карантинных норм.
Напомним, в Днепре праздничные службы организованы с карантинными ограничениями, а чтобы избежать очередей скопления людей, время освящения пасок продлили. Их можно было святить с 04:00 2 мая на протяжении всего дня.
Отметим, власти города Днепр приняли решение продлить жесткий карантин еще на два месяца. Ограничения будут действовать до 30 июня.
Ранее сообщалось, что все подразделения Министерства внутренних дел Украины переводят на усиленный режим работы на время Пасхи и майских праздников.