Власти Днепра призвали жителей не посещать кладбища в поминальные дни из-за коронавируса

Власти Днепра обратились к горожанам с просьбой отказаться от посещения кладбищ в поминальные дни , чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. В горсовете предупредили об ограничении въезда частного транспорта на их территорию.

К жителям Днепра с призывом не посещать кладбища в поминальные дни обратился военный капеллан Дмитрий Поворотный. Он отметил, что религиозной составляющей в этом нет и помянуть умерших родных и близких можно дома искренней молитвой.

Доктор медицинских наук, залуженный врач Украины, депутат городского совета Днепра Евгения Дитятковская в свою очередь отметила, что количество больных коронавирусом в городе увеличивается и городское здравоохранение работает на пределе. “Призываем горожан не посещать места массового скопления людей, чтобы не подхватить эту болезнь. Давайте воздержимся от посещения кладбищ, все вместе будем соблюдать все правила”, - уточнила она.

Заместитель начальника управления транспорта Днепровского городского совета Александр Лещенко отметил, что в поминальные дни не будут организованы дополнительные и специальные маршруты для подвоза людей на кладбища.

Замначальника главного управления отдела Нацполиции в Днепропетровской области Роман Дорош добавил, что в поминальные дни правоохранители будут дежурить на кладбищах и следить за соблюдением правопорядка и карантинных норм.