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В МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 13:27
В МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию Фото: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины будут переведены на усиленный режим работы на время майских праздников и Пасхи. К обеспечению безопасности привлекут авиацию.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

"Начиная с первого мая Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому, все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал Яровой.

В оперативные штабы МВД войдут представители Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы. Также на дежурство заступят авиационные подразделения системы МВД. От службы спасения, в частности, будут привлечены около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысяч единиц спасательной и спецтехники, пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

"В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями", - отметил глава ГСЧС Николай Чечоткин.

По предварительной информации, на территории Украины будут работать более 13 тысяч храмов. Ожидается, что в религиозных мероприятиях примут участие около миллиона человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.

Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.

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