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Киев запустит дополнительные автобусы на поминальные дни

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 13:11
Киев запустит дополнительные автобусы на поминальные дни Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с отменой локдауна в Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы и маршруты. Информация о них будет обнародована в ближайшие дни.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни.

"Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и "Муниципальной варты", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил. Город выходит из локдауна", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев с 1 мая ослабляет карантинные ограничения. В частности, отменяются специальные пропуска на транспорте, возобновляется работа ТРЦ, школ и детский садов. Также рестораны и кафе смогут принимать посетителей.

Кроме того, стало известно, что Киев не будет продлевать учебный год из-за локдауна, поскольку занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой.

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