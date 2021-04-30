Киев запустит дополнительные автобусы на поминальные дни

В связи с отменой локдауна в Киеве на поминальные дни запустят дополнительные автобусы и маршруты. Информация о них будет обнародована в ближайшие дни.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен обеспечить дополнительные автобусы, чтобы люди могли добраться на кладбища в поминальные дни.

"Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать усиленные наряды полиции и "Муниципальной варты", которые будут контролировать ситуацию и соблюдение противоэпидемических правил. Город выходит из локдауна", - добавил Кличко.