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Влада Дніпра закликала жителів не відвідувати кладовища в поминальні дні через коронавірус

Новость на русском → Дніпро, Середа 05 травня 2021 15:47
Влада Дніпра закликала жителів не відвідувати кладовища в поминальні дні через коронавірус Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Влада Дніпра звернулася до городян з проханням відмовитися від відвідування кладовищ в поминальні дні, щоб не допустити погіршення ситуації з коронавірусом. У міськраді попередили про обмеження в'їзду приватного транспорту на їх територію.

Про це повідомила прес-служба міської ради Дніпра.

До жителів Дніпра із закликом не відвідувати кладовища в поминальні дні звернувся військовий капелан Дмитро Поворотний. Він зазначив, що релігійної складової в цьому немає і пом'янути померлих рідних і близьких можна вдома щирою молитвою.

Доктор медичних наук, залужений лікар України, депутат міської ради Дніпра Євгенія Дитятковська в свою чергу зазначила, що кількість хворих коронавірусом в місті збільшується і міська Охорона здоров'я працює на межі. "Закликаємо городян не відвідувати місця масового скупчення людей, щоб не підхопити цю хворобу. Давайте утримаємося від відвідування кладовищ, всі разом будемо дотримуватися всіх правил", - уточнила вона.

Заступник начальника управління транспорту Дніпровської міської ради Олександр Лещенко зазначив, що в поминальні дні не будуть організовані додаткові та спеціальні маршрути для підвезення людей на кладовища.

Заступник начальника Головного управління відділу Нацполіції в Дніпропетровській області Роман Дорош додав, що в поминальні дні правоохоронці чергуватимуть на кладовищах і стежити за дотриманням правопорядку і карантинних норм.

Нагадаємо, в Дніпрі святкові служби організовані з карантинними обмеженнями, а щоб уникнути черг скупчення людей, час освячення пасок продовжили. Їх можна було святити з 4:00 2 травня упродовж всього дня.

Зазначимо, влада міста Дніпро прийняли рішення продовжити жорсткий карантин ще на два місяці. Обмеження діятимуть до 30 червня.

Раніше повідомлялося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переводять на посилений режим роботи на час Великодня та травневих свят.

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