Власти Чехии допустили высылку из страны всех российских дипломатов

Власти Чехии допустили возможность высылки из страны всех российских дипломатов. В Праге готовы пойти на этот шаг и начать выстраивать отношения с Москвой "с нуля".
Об этом в Facebook заявил первый вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий главы МИД Ян Гамачек.
"Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений (Чехии и РФ, - ред.) с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех (российских дипломатов, - ред.) домой", - сказал Гамачек.
По его словам, чешские власти ожидали другой реакции от Москвы на высылку 18 российских дипломатов. Однако МИД РФ в ответ выслал 20 сотрудников посольства Чехии и сегодня говорить о продуктивно диалоге не приходится. "Сегодня пришел черед Росатома (лишенного права участвовать в конкурсе на достройку блока АЭС в Чехии, - ред.), решение по которому их (Россию – ред.) не порадует", - добавил он.
Напомним, вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.
Как писало РБК-Украина, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.
Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.