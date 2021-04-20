Власти Чехии допустили высылку из страны всех российских дипломатов

Власти Чехии допустили возможность высылки из страны всех российских дипломатов . В Праге готовы пойти на этот шаг и начать выстраивать отношения с Москвой "с нуля".

"Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений (Чехии и РФ, - ред.) с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех (российских дипломатов, - ред.) домой", - сказал Гамачек.

По его словам, чешские власти ожидали другой реакции от Москвы на высылку 18 российских дипломатов. Однако МИД РФ в ответ выслал 20 сотрудников посольства Чехии и сегодня говорить о продуктивно диалоге не приходится. "Сегодня пришел черед Росатома (лишенного права участвовать в конкурсе на достройку блока АЭС в Чехии, - ред.), решение по которому их (Россию – ред.) не порадует", - добавил он.