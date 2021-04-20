Чехия допустила новые меры против России после высылки дипломатов
Первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России. Он призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.
Об этом сообщают Zpravy.
По его словам, реакция России на принятые чешской стороной меры была «очень резкой». В свою очередь, принятые Москвой меры не являлись «пропорциональным ответом», считает министр.
"Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ", - сказал Гамачек.
Гамачек призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.
Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.