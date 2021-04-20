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Чехия допустила новые меры против России после высылки дипломатов

Новина українською → Прага, Вторник 20 апреля 2021 03:49
Чехия допустила новые меры против России после высылки дипломатов Фото: вице-премьер Чехии Ян Гамачек (flickr.com partyofeuropeansocialists)
Автор: Артур Родивилов

Первый вице-премьер и временный глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России. Он призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

Об этом сообщают Zpravy.

По его словам, реакция России на принятые чешской стороной меры была «очень резкой». В свою очередь, принятые Москвой меры не являлись «пропорциональным ответом», считает министр.

"Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ", - сказал Гамачек.

Гамачек призвал союзников по Евросоюзу и НАТО выслать офицеров спецслужб РФ.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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