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Власти Бреста подтвердили привлечение военных для сдерживания протестов

Брест, Среда 12 августа 2020 18:27
Власти Бреста подтвердили привлечение военных для сдерживания протестов
Фото: столкновения в Беларуси (twitter.com/tutby)
Автор: Игорь Литвиненко

Десантники использовались лишь для оцепления районов

Власти Бреста подтвердили, что использовали подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады для сдерживания протестов. При этом военные использовались исключительно для оцепления тех районов, где уже был наведен порядок.

Об этом сообщил начальник Управления внутренних дел Брестовского областного исполкома Александр Астрейко, передает Sputnik.by.

"Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках оцепления тех участков, на которых уже был наведен порядок и для того, чтобы не дать иным правонарушителям туда вернуться и опять проводить какие-то действия", - заявил Астрейко.

По его словам, в результате столкновений в Бресте около 300 человек были привлечены к административной ответственности. При этом точное количество задержанных не сообщили, сославшись, что еще идет проверка.

Напомним, ранее в МВД Беларуси сообщили, что силовикам пришлось открыть огонь на поражение в Бресте во время протестов, так как на них напали группа агрессивно настроенных граждан с арматурой; в результате один человек получил ранение.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

По данным белорусского МВД, в столкновениях за вчера пострадали более 50 человек, 14 сотрудников милиции и военных получили повреждения средней тяжести.

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