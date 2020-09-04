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Власти Беларуси обвинили Украину в "подогревании деструктивных сил"

Минск, Пятница 04 сентября 2020 14:58
Власти Беларуси обвинили Украину в "подогревании деструктивных сил"
Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (mil by)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин считает, что руководство Украины "подогревает деструктивные силы" для смены власти в стране. Кроме Украины, к этому якобы причастны Польша, Литва и Чехия.

Об этом он заявил на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ, передает Минобороны Беларуси.

Сообщается, что в своем выступлении Хренин заявил, что события в Беларуси являются примером обострения противоречий между государствами и военно-политическими блоками.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", - заявил он.

Он также отметил, что "определенные силы на Западе" после неудачи провести цветную революцию в Беларуси якобы перешли к методам ведения гибридной войны.

"Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - добавил Хренин.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы подготовили сотни экстремистов для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Кроме того, руководство Беларуси периодически выступает с подобными обвинениями в адрес Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ответ на недружественные заявления Киев может решиться на жесткие шаги.

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