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Кулеба о недружественных заявлениях Минска: можем пойти на жесткие шаги

Киев, Четверг 03 сентября 2020 16:04
Кулеба о недружественных заявлениях Минска: можем пойти на жесткие шаги
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готова к жестким шагам, если Беларусь будет продолжать совершать недружественные действия. Киев готов пойти дальше, чем вызов посла на консультации.

Об этом в интервью изданию Gazeta.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр пояснил, что целью вызова украинского посла из Беларуси была демонстрация недовольства Украины передачей России боевиков частной военной компании "Вагнера" и обвинениями во вмешательстве Киева во внутренние дела страны.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск", - добавил Кулеба.

Напомним, в августе Украина отозвала своего посла из Беларуси для проведения консультаций.

Добавим, после начала протестов в Беларуси официальный Минск продолжает обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела в стране.

Кроме того, российская разведка заявила о якобы наличии "украинских экстремистов" в Беларуси, которые пытаются "раскачать ситуацию в стране".

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