UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власти Беларуси обвинили главреда и журналиста TUT.ВY в соучастии в неуплате налогов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Главного редактора Марину Золотову и журналистку Елену Толкачеву новостного портала TUT.ВY власти Беларуси обвинили в соучастии в неуплате налогов. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что сегодня, 31 мая, Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. По данным ассоциации, их обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации БАЖ, суд оставил главреда и журналистку под стражей. Они находятся в СИЗО №1, так называемую "Володарка".

Всего по делу TUT.BY задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с ее экономической деятельностью и уплатой налогов.

Напомним, ранее в Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Отметим, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьжурналистыоппозция