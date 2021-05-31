Власти Беларуси обвинили главреда и журналиста TUT.ВY в соучастии в неуплате налогов

Главного редактора Марину Золотову и журналистку Елену Толкачеву новостного портала TUT.ВY власти Беларуси обвинили в соучастии в неуплате налогов. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что сегодня, 31 мая, Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. По данным ассоциации, их обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации БАЖ, суд оставил главреда и журналистку под стражей. Они находятся в СИЗО №1, так называемую "Володарка".

Всего по делу TUT.BY задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с ее экономической деятельностью и уплатой налогов.