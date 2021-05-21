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В Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY

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Пятница 21 мая 2021 16:43
В Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY Фото: портал TUT.BY заблокировали (TUT.BY)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси задержаны 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

Как сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин, среди задержанных - генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.

"Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин.

Он уточнил, что задержали людей, не связанных с TUT.BY.

"Находятся там по мало понятным нам причинам программисты.... директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.

Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировку белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов.

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