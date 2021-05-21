В Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY
В Беларуси задержаны 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.
Об этом пишет российский "Интерфакс".
Как сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин, среди задержанных - генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, заместитель главного редактора Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.
"Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин.
Он уточнил, что задержали людей, не связанных с TUT.BY.
"Находятся там по мало понятным нам причинам программисты.... директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.
Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.
Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировку белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов.