В Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY

В Беларуси задержаны 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY . Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Об этом пишет российский "Интерфакс" .

"Находятся там по мало понятным нам причинам программисты.... директор аффилированной с нами компании Hoster.by", - сообщил сооснователь портала.

Он уточнил, что задержали людей, не связанных с TUT.BY.

"Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT.BY", - пояснил Волошин.

Напомним, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины осудило блокировку белорусскими властями оппозиционного ресурса TUT.BY и преследование журналистов.