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Власти Беларуси обвинили главреда и журналиста TUT.ВY в соучастии в неуплате налогов

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Минск, Понедельник 31 мая 2021 20:11
Власти Беларуси обвинили главреда и журналиста TUT.ВY в соучастии в неуплате налогов Коллаж РБК-Украина: главред TUT.BY Марина Золотова и журналист Елена Толкачева
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главного редактора Марину Золотову и журналистку Елену Толкачеву новостного портала TUT.ВY власти Беларуси обвинили в соучастии в неуплате налогов. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что сегодня, 31 мая, Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. По данным ассоциации, их обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

По информации БАЖ, суд оставил главреда и журналистку под стражей. Они находятся в СИЗО №1, так называемую "Володарка".

Всего по делу TUT.BY задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с ее экономической деятельностью и уплатой налогов.

Напомним, ранее в Беларуси задержали 15 человек после блокировки оппозиционного портала TUT.BY. Среди них как сотрудники сайта, так и другие люди.

Отметим, 18 мая в Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY.

Причиной стало то, что прокуратура якобы установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале.

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